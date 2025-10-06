Veronica della Basilicata firma un altro finale da record ad Affari Tuoi | rischia tutto e vince 100mila euro
Altro finale da record per Affari Tuoi. La puntata di stasera è terminata con un'altra vittoria importante: Veronica della Basilicata, dopo una partita altalenante, ha rischiato tutto ed è tornata a casa con 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: veronica - basilicata
Oggi 24 Settembre la Patron del Concorso di Miss Italia Patrizia Mirigliani sarà ospite a “La Volta Buona” in onda su Rai Uno dalle 14:00 alle 15:30 Buona visione a tutti ? Regione Basilicata Vai su Facebook
Veronica della Basilicata firma un altro finale record ad Affari Tuoi: rischia tutto e vince 100mila euro - La puntata di stasera è terminata con un'altra vittoria importante: Veronica della Basilicata, dopo una partita ... fanpage.it scrive