Tempo di lettura: 3 minuti Il Gruppo Lombardi Avellino Basket torna da Verona con una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma anche diverse indicazioni positive. Al Pala AGSM AIM, la squadra di coach Maurizio Buscaglia ha lottato per tutti i 40 minuti, arrendendosi soltanto nel finale a una Tezenis precisa e lucida nei momenti decisivi. Il punteggio finale, 98-92, fotografa bene una gara dove gli attacchi hanno avuto la meglio sulle difese. Avellino parte con coraggio, nonostante l’assenza iniziale di Mussini, fermato in settimana da problemi fisici. Jurkatamm prende il suo posto nello starting five e i biancoverdi approcciano bene, chiudendo il primo quarto avanti 25-28. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verona più cinica, Avellino bella ma incompiuta