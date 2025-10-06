Veroli abbazia di Casamari Spazi dell’archeologia spazi per l’archeologia

Frosinonetoday.it | 6 ott 2025

Come gli spazi dellarcheologia diventano luoghi di conoscenza, divulgazione e narrazione condivisa? È il tema al centro della conferenza “Spazi dell’archeologia, spazi per l’archeologia. Il Museo civico archeologico di Veroli e l’interazione con il territorio”, in programma venerdì 10 settembre. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Addio alla Certosa, i monaci di Pavia trasferiti a Casamari - Sarà il monastero di Casamari ad accogliere i monaci che a fine anno lasceranno la certosa di Pavia. Lo riporta ilmessaggero.it

veroli abbazia casamari spaziAddio alla Certosa di Pavia, i frati trasferiti dalla Lombardia al Lazio nel monastero di Casamari - L'abbazia di Casamari a Veroli accoglierà i frati della Certosa di Pavia, la cui gestione passa al ministero della Cultura ... Riporta fanpage.it

