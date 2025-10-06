Nel prologo un gruppo di uomini tra le dune del deserto catturano dei grandi ragni fuoriusciti da sottoterra, ma questi li attaccano con conseguenze drammatiche. L’azione si sposta al complesso di Arènes de Picasso alla periferia di Parigi, un palazzone popolare dove vive Kaleb insieme alla sorella Lila. In Vermin i due non si parlano molto da quando è morta la madre e cercano di guadagnarsi da vivere arrangiandosi giorno dopo giorno. Lei rinnova costantemente l’appartamento perché vuole traslocare, lui cerca di racimolare soldi per mantenere la casa vendendo scarpe Nike e coltiva l’hobby di c ollezionare insetti e rettili di vario genere e dimensione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Vermin: un godibile horror a tema ragni giganti – Recensione