Inneggiare al 7 ottobre. L’orrore si materializza sulla rete. Senza ritegno l’iniziativa annunciata sui social di cui ci ha informato Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Ed è merito del governo avere stoppato l’indegna “celebrazione che si sarebbe manifestata nel silenzio del sindaco Lepore e delle istituzioni cittadine e regionali. “È oltre ogni senno che il gruppo “Giovani Palestinesi Bologna”, invochi a Bologna una manifestazione in Piazza Nettuno il prossimo 7 ottobre – ossia domani- pe r celebrare la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 con migliaia di giovani israeliani freddati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Vergognosa manifestazione pro Hamas a Bologna, il governo blocca l’orrore. Se aspettavamo Lepore…