Vergognosa manifestazione pro Hamas a Bologna il governo blocca l’orrore Se aspettavamo Lepore…
Inneggiare al 7 ottobre. L’orrore si materializza sulla rete. Senza ritegno l’iniziativa annunciata sui social di cui ci ha informato Stefano Cavedagna, eurodeputato di Fratelli d’Italia. Ed è merito del governo avere stoppato l’indegna “celebrazione che si sarebbe manifestata nel silenzio del sindaco Lepore e delle istituzioni cittadine e regionali. “È oltre ogni senno che il gruppo “Giovani Palestinesi Bologna”, invochi a Bologna una manifestazione in Piazza Nettuno il prossimo 7 ottobre – ossia domani- pe r celebrare la strage perpetrata da Hamas il 7 ottobre 2023 con migliaia di giovani israeliani freddati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: vergognosa - manifestazione
Alla manifestazione nazionale organizzata dal Movimento degli studenti palestinesi e dall’unione democratica arabo palestinese hanno aderito tutte le realtà sociali che nelle ultime settimane hanno sostenuto la spedizione umanitaria della Global Sumud Floti Vai su Facebook
ProPal o Pro Hamas? Lo striscione sul 7 ottobre e il coro choc: "Bombardiamo Tel Aviv" - Oltre al consueto campionario dell'odio rosso, con le immagini di Giorgia Meloni a testa in giù, al grande corteo per Gaza in corso a Roma ... Lo riporta iltempo.it
Bologna, il Viminale vieterà la manifestazione che inneggia al massacro di Hamas - Arriva la decisione del ministero dell’interno che vieterà, per rischi di ordine pubblico, la manifestazione del 7 ottobre indetta a ... Come scrive iltempo.it