Vergogna per Bologna | pioggia di condanne sulla manifestazione dei Giovani Palestinesi

Cresce la tensione in città attorno alla manifestazione annunciata dai Giovani Palestinesi per domani in Piazza del Nettuno. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, sono arrivate prese di posizione nette da più fronti: dal presidente dell’Ucoii Yassine Lafram al sindaco Matteo Lepore, fino al. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: vergogna - bologna

A Bologna un muro della vergogna sessista: sui portici di San Luca nomi di donne, numeri e insulti

“Ryanair dirotta 27 voli da Bologna a Forlì per evitare lo sciopero - spiega Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna - è una vergogna. Troveremo il modo di reagire, non lasceremo nulla di impunito, non è la prima volta” Vai su Facebook

“Vergogna per Bologna”: pioggia di condanne sulla manifestazione dei Giovani Palestinesi - Dal presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, al sindaco Lepore, fino a Pd, Fratelli d’Italia, Azione e Lega: ecco tutte le prese di posizione contro l’appuntamento annunciato a Bologna ... Segnala bolognatoday.it

Bologna: Spinelli (Fdi), 'vergogna per chi usa istituzioni per messaggi sbagliati' - “Il sindaco di Bologna Lepore ha dato di fatto il via ad un’assurda campagna a favore del consumo delle droghe e bene hanno fatto i colleghi parlamentari Lisei e Cavedagna ... Segnala affaritaliani.it