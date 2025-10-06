Verde pubblico a Napoli in 7 anni non aumenta | anzi diminuisce

Tempo di lettura: 3 minuti A Napoli il verde pubblico è diminuito, nel giro di 7 anni. A dirlo è la relazione 2025 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, che si avvale del supporto tecnico-amministrativo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e dell’ Ispra, ed è formato da esponenti del mondo della cultura, delle professioni e delle istituzioni. I dati mostrano come in città, tra 2016 e 2023 (ultimo dato disponibile), l’incidenza di aree verdi sia passata dal 35,67% al 35,58%. Un calo lieve, ma significativo. Perché a Napoli il verde pubblico, in sostanza, non aumenta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

