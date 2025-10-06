Verde pubblico a Benevento | si prosegue con gli interventi suddivisi per macro-aree

Tempo di lettura: 2 minuti “ L’idea della suddivisione della città per macro aree è stata la formula vincente”. Su questa affermazione dell’assessore all’Ambiente del Comune capoluogo, Alessandro Rosa, si è sviluppato il confronto presso lo stesso Assessorato sul delicato tema del verde pubblico  con l’obiettivo di tenere Benevento più pulita e vivibile. Al confronto erano presenti l’Asia, il consigliere comunale Umberto Panunzio, la Polizia Municipale e le ditte che quotidianamente operano per la manutenzione ordinaria del verde. Nonostante scarseggino le risorse finanziarie comunali, a causa soprattutto del dissesto che al momento non appare di facile e veloce superamento, nonostante gli anni trascorsi dal suo riconoscimento, l’assessorato vuole proseguire comunque sulla scia delle misure già impostate e che, secondo Rosa, hanno portato a buoni risultati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

