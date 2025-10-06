VentureMatch startup tecnologiche | supporto agli investimenti

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Agenzia esecutiva del  Consiglio europeo per l’innovazione e le PMI (EISMEA)  ha pubblicato una  nuova call for tenders  per l’avvio dell’ EIC Investment Readiness and Investor Outreach Programme  –  VentureMatch,  un’iniziativa strategica volta a rafforzare la capacità di raccolta fondi e l’accesso agli investitori delle startup deep tech finanziate dall’EIC. L’appalto mira a selezionare  un contraente esperto nell’accompagnamento all’investimento, incaricato di fornire servizi personalizzati di preparazione alla raccolta fondi, matchmaking e supporto alla scalabilità a favore di centinaia di imprese innovative europee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: venturematch - startup

Startup innovative: accelerazione e supporto verso la transizione green - Prende il via la nuova edizione di Up2Stars, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo che si propone di valorizzare le startup innovative italiane favorendone l’accelerazione. Scrive pmi.it

Cerca Video su questo argomento: Venturematch Startup Tecnologiche Supporto