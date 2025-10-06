Vento a 80 chilometri l’ora mareggiate e danni Costa romagnola flagellata | polemica sulle dune
Domenica di vento forte e mareggiate sulle regioni dell’alto Adriatico. L’area più colpita è stata la costa romagnola, sferzata da venti fino a 80 km orari e con diversi stabilimenti balneari danneggiati. Nell’entroterra ci sono state decine di interventi dei Vigili del Fuoco per frane e smottamenti. Disagi e danni anche sulla costa marchigiana. In Romagna dalle prime ore di ieri spiagge e lungomare sono stati sommersi dalle onde. In alcune zone della provincia di Rimini il livello dell’acqua ha raggiunto un metro e 24 centimetri sopra il medio mare con un eccezionale fenomeno di ingressione marina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
