Ventimiglia cade con la ruspa in un dirupo | muore un operaio di 58 anni

Ilsecoloxix.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il corpo dell’uomo trovato lungo una scarpata, il mezzo decine di metri più sotto. Era un operaio del Comune, ma secondo le prime informazioni non stava svolgendo lavori per conto dell’ente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

ventimiglia cade con la ruspa in un dirupo muore un operaio di 58 anni

© Ilsecoloxix.it - Ventimiglia, cade con la ruspa in un dirupo: muore un operaio di 58 anni

In questa notizia si parla di: ventimiglia - cade

ventimiglia cade ruspa dirupoVentimiglia, operaio di 58 anni muore cadendo in un dirupo con la ruspa - Il corpo dell’uomo trovato lungo una scarpata, il mezzo decine di metri più sotto. Lo riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Ventimiglia Cade Ruspa Dirupo