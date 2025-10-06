Ventimiglia cade con la ruspa in un dirupo | muore un operaio di 58 anni
Il corpo dell’uomo trovato lungo una scarpata, il mezzo decine di metri più sotto. Era un operaio del Comune, ma secondo le prime informazioni non stava svolgendo lavori per conto dell’ente. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: ventimiglia - cade
Francesco Renga a Ventimiglia di Sicilia! Sabato 4 ottobre – Concerto gratuito Una serata imperdibile e irripetibile Non mancare #FrancescoRenga #VentimigliadiSicilia Vai su Facebook
Ventimiglia, operaio di 58 anni muore cadendo in un dirupo con la ruspa - Il corpo dell’uomo trovato lungo una scarpata, il mezzo decine di metri più sotto. Lo riporta ilsecoloxix.it