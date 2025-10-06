Venezia Sounds il 25 ottobre l' evento di musica e di solidarietà
Venezia, 6 ott. (askanews) - Performance inedite, passione, energia e speranza sono gli ingredienti di un evento che unisce musica e ricerca medicoscientifica. Torna il prossimo 25 ottobre alle Tese delle Nappe dell'Arsenale Venezia Sounds, music party benefico promosso dalla Fondazione Giancarlo Ligabue e dall'Associazione Medicine Rocks - con charity partner dell'iniziativa Fondazione Humanitas per la Ricerca e VIMM-Veneto Institute of Molecular Medicine, il patrocinio della Regione del Veneto e del Comune di Venezia e il supporto di Vela Spa - per continuare a sostenere attraverso il linguaggio universale della musica gli studi nelle cure oncologiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
