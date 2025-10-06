Vendita di auto di lusso erano immatricolate senza pagare l’Iva | evasi 43 milioni di euro
Prato, 6 ottobre 2025 – Un frode quantificata in 43 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di finanza di Prato: al centro degli accertamenti, una presunta associazione criminale dedita alla vendita di auto di lusso di origine tedesca. Da quanto spiegato l'immatricolazione in Italia dei veicoli avveniva senza il pagamento dell'Iva. Le fiamme gialle, sotto il coordinamento della procura europea di Bologna, hanno dato esecuzione a provvedimenti emessi dai tribunali di Ferrara e Trani: disposte misure cautelari reali sui capitali sociali di 8 società, 7 terreni, 3 immobili residenziali, un concessionario di auto, 41 vetture tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche per un valore di mercato complessivo di circa 3,5 milioni di euro, e su oltre 50 conti bancari con disponibilità liquide complessive, al momento, di oltre 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: vendita - auto
Finti annunci online di vendita di auto d’epoca e autoriciclaggio: scoperta una coppia di truffatori
Compiono 8 truffe online con finti annunci di vendita di auto d’epoca, arrestata coppia di Montesilvano
Fermato in auto e perquisito: aveva dosi di crack pronte per la vendita
CarWeb3.0 Firenze. . Vendita Auto Nuove/Km0/Aziendali Vai su Facebook
Vendita di auto di lusso, erano immatricolate senza pagare l’Iva: evasi 43 milioni di euro - L’operazione della Finanza di Prato ha portato alla disposizione di misure cautelari cautelari sui capitali sociali di 8 società, 7 terreni, 3 immobili residenziali, un concessionario di auto, 41 vett ... Da lanazione.it
Salerno, truffa sulla vendita di auto di lusso: sigilli per 530mila euro - Sequestro per 530mila euro tra beni mobili e valori immobiliari a carico di 2 persone di San Valentino Torio. Riporta ilmattino.it