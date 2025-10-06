Vela Ugolini Giubilei sfidano i britannici Gimson Burnet ai Mondiali Nacra 17 con un nuovo format
Archiviati i Campionati Mondiali di Formula Kite a Quartu Sant’Elena con il meraviglioso successo di Riccardo Pianosi, la spiaggia cagliaritana del Poetto ospiterà nei prossimi giorni anche i Mondiali 2025 della classe Nacra 17. Si comincia già domani con le prime regate di flotta, ed il calendario della rassegna iridata si svilupperà da martedì 7 a domenica 12 ottobre. In Sardegna verrà sperimentato un nuovo format che potrebbe essere riproposto per il resto del ciclo olimpico verso i Giochi di Los Angeles 2028, evitando il rischio di assegnare la medaglia d’oro ancor prima della Medal Race e rendendo dunque più incerta fino all’ultima giornata la lotta per il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
