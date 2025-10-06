Vela Riccardo Pianosi dopo l’oro mondiale | Stagione incredibile il prossimo traguardo è Los Angeles 2028
Riccardo Pianosi è il nuovo Campione del Mondo di Formula Kite, classe olimpica che ha fatto il suo debutto a cinque cerchi nella vela ai Giochi di Parigi 2024 e verrà confermata anche a Los Angeles 2028. Il giovane fenomeno pesarese, capace di salire sul podio iridato a soli 16 anni nel 2021 a Torregrande, si è reso protagonista di un graduale percorso di crescita sfiorando la medaglia alle Olimpiadi (quarto posto in finale) ed esplodendo definitivamente in questa stagione con la conquista del titolo mondiale ed europeo. “ Sono davvero felice, è stata una settimana fantastica. Ovviamente non sono mancati i momenti difficili: qualche piccolo problema, la rottura di un foil e anche di un kite. 🔗 Leggi su Oasport.it
