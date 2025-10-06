Vela il meteo complicato non ferma la flotta OpenSkiff e Rs Aero | i risultati delle tre regate di Rimini

Conclusa a Rimini la regata nazionale OpenSkiff e Rs Aero, con l’assegnazione dei titoli della classe Rs Aero 5 e 6, dopo tre giorni complessi per le condizioni meteo, che domenica non hanno permesso alcuna attività per allerta meteo e burrasca, ma permesso di svolgere una piacevole premiazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

