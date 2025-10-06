Oltre alla rassegna iridata Nacra 17, la spiaggia del Poetto ospiterà questa settimana anche i Campionati Mondiali 2025 del doppio acrobatico maschile 49er e del doppio acrobatico femminile 49erFX. Le regate ufficiali si disputeranno nello specifico da martedì 7 a domenica 12 ottobre, con la sperimentazione di un nuovo format che renderà sicuramente decisiva l’ultima giornata. Vedremo quale sarà l’effettivo impatto di queste modifiche regolamentari sull’andamento della competizione rispetto ai valori in campo, anche perché l’intenzione sembra proprio quella di avvicinarsi alla filosofia di Formula Kite e iQFoil in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vela, Germani/Caruso sognano una medaglia con il nuovo format ai Mondiali 49er in Sardegna