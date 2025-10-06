Vede la polizia e getta dal balcone un borsone con dentro armi e oltre un chilo di cocaina arrestata 72enne

Cataniatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vero arsenale e una quantità ingente di droga sono stati scoperti dalla polizia nell’abitazione di una donna di 72 anni nel quartiere Librino. Durante un’operazione mirata contro armi e stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato un fucile mitragliatore AK47, una pistola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vede - polizia

Vede la polizia e si innervosisce (con 2.500 euro in tasca): nel frigo di casa il minimarket della droga

Uomo vede la polizia e dà in escandescenza: arrestato nella notte

Ruba snack da un distributore a Genova e va fuori di sé quando vede la polizia, l'arresto finisce a botte

Si getta dal balcone per suicidarsi ma cade su una passante uccidendola. La morte assurda - Un doppio dramma si è consumato a Milano, dove un anziano che si è gettato lanciandosi dal balcone della propria abitazione è finito addosso a una passante causandone la morte. Segnala notizie.tiscali.it

Si getta dal balcone e cade su 83enne: morta - Una incredibile fatalità, seguita a un tentativo di suicidio. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Vede Polizia Getta Balcone