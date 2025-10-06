Vede la polizia e getta dal balcone un borsone con dentro armi e oltre un chilo di cocaina arrestata 72enne

Un vero arsenale e una quantità ingente di droga sono stati scoperti dalla polizia nell’abitazione di una donna di 72 anni nel quartiere Librino. Durante un’operazione mirata contro armi e stupefacenti, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato un fucile mitragliatore AK47, una pistola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

