Vaticano Papa Leone XIV toglie l’esclusiva allo Ior per gli investimenti

6 ott 2025

Papa Leone XIV toglie la responsabilità esclusiva degli investimenti allo Ior. È quanto si legge in una lettera apostolica, in forma di ‘Motu Proprio’ del Pontefice, dal titolo ‘Coniuncta cura’ sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Nel testo il Papa, riprendendo il principio della “Corresponsabilità nella communio per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella ‘Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium'” sottolinea che questa “richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

