Vaticano Papa Leone XIV toglie l’esclusiva allo Ior per gli investimenti
Papa Leone XIV toglie la responsabilità esclusiva degli investimenti allo Ior. È quanto si legge in una lettera apostolica, in forma di ‘Motu Proprio’ del Pontefice, dal titolo ‘Coniuncta cura’ sulle attività di investimento finanziario della Santa Sede. Nel testo il Papa, riprendendo il principio della “Corresponsabilità nella communio per il servizio della Curia Romana, come voluto da Papa Francesco e stabilito nella ‘Costituzione Apostolica Praedicate Evangelium'” sottolinea che questa “richiede che siano consolidate le disposizioni succedutesi nel tempo e siano ben definiti i ruoli e le competenze di ciascuna Istituzione, rendendo possibile la convergenza di tutti in una dinamica di mutua collaborazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: vaticano - papa
Papa Leone, indiscrezioni sulle decisioni del Pontefice: saltano teste in Vaticano
Raid israeliano sulla Sacra Famiglia a Gaza, il Papa chiede la tregua. Il Vaticano rafforza il lavoro di diplomazia
Papa Leone XIV resta ai Castelli Romani: rinviato il ritorno in Vaticano
Dalle ore 17.00, nel Cortile di San Damaso del Palazzo Apostolico in Vaticano, solenne giuramento di 27 guardie della Guardia Svizzera Pontificia. La cerimonia si svolge alla presenza di Papa Leone XIV. Segui in diretta ? Vai su Facebook
Vaticano, il Papa nomina prefetto del dicastero per i vescovi Filippo Iannone - X Vai su X
Vaticano, Leone XIV cancella le riforme finanziarie di Francesco: tolta a Ior l’esclusiva sugli investimenti, più spazio ad Apsa - Il Motu Proprio di Prevost fissa il principio della «collaborazione» tra gli enti della Curia Romana nella gestione dei beni finanziari della Santa Sede. milanofinanza.it scrive
Vaticano, Papa Leone XIV toglie allo Ior investimenti in esclusiva: «Responsabilità condivisa» - Nella Lettera apostolica "Coniuncta Cura", Prevost riscrive le norme togliendo allo Ior l'esclusività degli investimenti ... Da unionesarda.it