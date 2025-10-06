Vaticano Papa Leone XIV rafforza l’Aspa e toglie potere allo Ior

Papa Leone XVI ha deciso di riequilibrare il meccanismo degli investimenti del Vaticano, togliendo potere allo Ior, l’Istituto per le opere di religione, e dando maggior importanza all’ Aspa, l’Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica. Come riportato da Repubblica, il Pontefice lo ha fatto con un motu proprio sulle «attività di investimento finanziario della Santa Sede». Negli ultimi anni era stato Papa Francesco a dare una nuova architettura ai due enti. Nel 2022, però, Bergoglio ha deciso di dare «in via esclusiva» allo Ior la competenza per la «attività di gestore patrimoniale e di depositario del patrimonio mobiliare». 🔗 Leggi su Lettera43.it

