Varriale senza filtri dopo Juve Milan | Deludente 0-0 Gatti Leao e Pulisic falliscono le migliori occasioni In Serie A comandano Napoli e Roma
Varriale commenta su X il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan, sottolineando come lo 0-0 favorisca Napoli e Roma in vetta alla classifica. Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan allo Stadium ha deluso le aspettative, e a commentare l'esito del match è stato il giornalista sportivo Enrico Varriale attraverso il suo account ufficiale su X. La sua analisi si è concentrata sulla scarsa spettacolarità della gara e sulle conseguenze in classifica per entrambe le big, evidenziando come il risultato non giovi alle ambizioni né della Vecchia Signora di Igor Tudor né dei rossoneri.
Varriale licenziato dalla Rai dopo le liti con allenatori e presidenti - La Rai ha licenziato il giornalista sportivo Enrico Varriale con una risoluzione per giusta causa. corriere.it scrive
Enrico Varriale licenziato dalla Rai dopo la condanna per stalking e lesioni - Enrico Varriale licenziato dalla Rai per stalking e lesioni: condanna in primo grado, violenze e minacce anche su seconda donna. Da blitzquotidiano.it