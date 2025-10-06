Varriale senza filtri dopo Juve Milan | Deludente 0-0 Gatti Leao e Pulisic falliscono le migliori occasioni In Serie A comandano Napoli e Roma

Varriale commenta su X il pareggio a reti inviolate tra Juventus e Milan, sottolineando come lo 0-0 favorisca Napoli e Roma in vetta alla classifica. Il pareggio per 0-0 tra Juventus e Milan allo Stadium ha deluso le aspettative, e a commentare l’esito del match è stato il giornalista sportivo Enrico Varriale attraverso il suo account ufficiale su X. La sua analisi si è concentrata sulla scarsa spettacolarità della gara e sulle conseguenze in classifica per entrambe le big, evidenziando come il risultato non giovi alle ambizioni né della Vecchia Signora di Igor Tudor né dei rossoneri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

