Varese scoperti lavoratori in nero | sanzioni e denunce per i datori
La Guardia di Finanza di Luino, in provincia di Varese, hanno effettuato sopralluoghi per contrastare le forme più diffuse di economia sommersa, in particolare in settori quali la ristorazione, le gelaterie, la somministrazione di cibi da asporto e il commercio ambulante, soprattutto nei territori di Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Lavena Ponte Tresa e Laveno Mombello. Le posizioni lavorative dei dipendenti individuati sono state esaminate sotto i profili contrattuale, previdenziale, assicurativo e fiscale, rilevando numerose irregolarità. In particolare, nel corso di sei controlli sono stati identificati complessivamente nove lavoratori impiegati in nero e nove lavoratori irregolari; tra questi, tre sono risultati privi della regolare autorizzazione al soggiorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: varese - scoperti
Varese, dieci “furbetti” del reddito di cittadinanza scoperti dalla Guardia di Finanza: intascati 110mila euro
Controlli della Guardia di Finanza a Varese: scoperti lavoratori in nero in diversi esercizi commerciali Vai su Facebook
#GdiF #Varese: scoperto traffico internazionale di eroina all’aeroporto di Malpensa. Eseguite 4 misure di custodia cautelare in carcere tra Lombardia e Toscana. #NoiconVoi - X Vai su X
Varese, scoperti lavoratori in nero: sanzioni e denunce per i datori - (LaPresse) La Guardia di Finanza di Luino, in provincia di Varese, hanno effettuato sopralluoghi per contrastare le forme più diffuse di ... Da stream24.ilsole24ore.com
Lotta al lavoro nero nel Varesotto: maxi controlli della Guardia di Finanza tra ristoranti e ambulanti - Due attività sospese, sanzioni fino a 279 mila euro e denunce per violazioni sull’immigrazione. Lo riporta laprovinciadivarese.it