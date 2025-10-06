Varenna protagonista a Expo Osaka 2025 | i paesaggi lecchesi conquistano il Giappone

Leccotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I paesaggi mozzafiato di Varenna e del territorio lecchese sono protagonisti all'Expo di Osaka 2025, dove la Lombardia si presenta al mondo con un'esperienza immersiva che celebra le eccellenze delle sue 12 province. L'assessore regionale al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: varenna - protagonista

Varenna protagonista a Expo Osaka 2025: i paesaggi lecchesi conquistano il Giappone - L'assessore Mazzali presenta ai buyer internazionali l'eccellenza lombarda: un viaggio immersivo tra bellezze naturali e capacità imprenditoriale ... Lo riporta leccotoday.it

varenna protagonista expo osakaTURISMO. I PAESAGGI DI VARENNA PROTAGONISTI AD EXPO OSAKA 2025 - LARIO – Un territorio che unisce bellezza, cultura e capacità imprenditoriale, in grado di trasformare tradizione e innovazione in un modello vincente riconosciuto nel mondo. Riporta lecconews.news

Cerca Video su questo argomento: Varenna Protagonista Expo Osaka