Varato il Voucher per lo sport 2025 a beneficio delle famiglie per sostenere l' attività sportiva dei figli minori
FABRIANO – Il Comune di Fabriano informa la cittadinanza dell’apertura dei termini per la presentazione delle domande per il “Fondo dote per la famiglia – Voucher per lo sport 2025”, una misura nazionale volta a sostenere le famiglie a basso reddito nel pagamento delle attività sportive per i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
