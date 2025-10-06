Vanto d’Italia il piccolo borgo che ha Messi tra i suoi cittadini

Quando parliamo di Lionel Messi, pensiamo al Barcellona e alla Nazionale argentina: tuttavia, c’è un po’ d’Italia nel cuore del fuoriclasse. Quando parliamo di Lionel Messi, facciamo riferimento semplicemente a uno dei calciatori più importanti e talentuosi della storia del calcio. Un talento innato, che nel calcio che conta ha dimsotrato di poter raggiungere traguardi straordinari, facendo divertire gli appassionati di tutto il mondo. Principalmente associamo la figura del numero 10 sudamericano al Barcellona e alla Nazionale argentina, tuttavia si tratta anche del calciatore che ha un po’ d’Italia nel suo cuore, e nel suo sangue. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

