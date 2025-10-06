Vampiri scheletri e mostri animano il centro storico di Tarquinia per Halloween

Il centro storico di Tarquinia fa da scenario alla notte più spaventosa dell'anno con “Le vie dell'horror” venerdì 31 ottobre.A partire dalle 17,30 l'atteso evento di Halloween promette forte emozioni e atmosfere da brivido con un percorso di oltre 1,5 chilometri che conduce i visitatori tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

