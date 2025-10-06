Valmontone pronta una nuova riorganizzazione nella raccolta dei rifiuti
La gestione dei rifiuti è uno dei pilastri della vita di una città. Con il nuovo contratto di igiene urbana, Valmontone apre una fase di riorganizzazione strutturale, che mette al centro efficienza, qualità del servizio e decoro urbano. Un progetto strutturale che introduce nuovi strumenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: valmontone - pronta
