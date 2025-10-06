Valmontone calcio | Marconato predica calma

Valmontone (Rm) – Il Valmontone si gode un avvio di campionato davvero positivo, ma sa bene che la stagione è lunga e ci sarà da sudare parecchio. La squadra del presidente Manolo Bucci ha vinto anche in casa dell’Ischia per 2-0 (rete di Michayloskiy e un autogol) e al momento è quarta in. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: valmontone - calcio

Valmontone calcio, Favo: “Vittoria importante col Monastir"

SERIE D Gir. G - 6a Giornata ISCHIA CALCIO - VALMONTONE 0-2 ISCHIA CALCIO: Mariani, Desiato (35’s.t Pipolo) Chiariello, Buono, Aniceto, Di Lauro, Gille, Faella (34’s.t Mollo) Montanino (24’s.t. Kone) Castagna (14’ s.t. Kaziewicz) Be Vai su Facebook

Valmontone calcio, Favo: “Vittoria importante col Monastir" https://ift.tt/zsuBIXJ - X Vai su X

Valmontone (calcio, serie D), Marconato predica calma: “Siamo felici, ma è solo l’inizio” - Tempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Valmontone (Rm) – Il Valmontone si gode un avvio di campionato davvero positivo, ma sa bene che la stagione è lunga e ci sarà da sudare parecchio ... Segnala osservatoreitalia.eu

Ischia-Valmontone 0-2: Marconato di testa e e autogol di Buono, isolani ancora al tappeto - La scelta dell’Ischia di puntare su Simone Corino per sostituire Alessio Martino non ha dato ancora i frutti sperati in termini di punti, e dal suo arrivo i gialloblu non sono ... msn.com scrive