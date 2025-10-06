Vallo di Lauro indagati titolare e dipendente di un’agenzia funebre per minacce a concorrente
Vallo di Lauro (Avellino) – Due persone, titolare e dipendente di una ditta di onoranze funebri del comune, sono state raggiunte dall’avviso di conclusione delle indagini per presunte minacce rivolte a un’agenzia rivale operante nello stesso territorio. Le intimidazioni, secondo quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: vallo - lauro
Cinque denunce per percosse aggravate nel Vallo di Lauro
Pago del Vallo di Lauro, arrestato 51enne per minacce mafiose
Pago del Vallo di Lauro, minacce aggravate dal metodo mafioso: arrestato 51enne
Gli appuntamenti in onore del Santo patrono d'Italia, celebrato sabato 4 ottobre, nelle comunità del Vallo di Lauro sono iniziati il 27 settembre per concludersi domenica 5 ottobre con la processione della statua di San Francesco. Il percorso di confronto con la t Vai su Facebook
Vallo Lauro, illecita concorrenza tra imprese funebri e minacce: due indagati - Questa l’ipotesi di reato contestata all’amministratore di fatto di un impresa funebre operante nel Vallo di Lauro, S. Da irpinianews.it
Lauro, rivalità tra ditte di onoranze funebri: due indagati - L'articolo Lauro, rivalità tra ditte di onoranze funebri: due indagati proviene da OttoPagine. msn.com scrive