Vallo di Lauro indagati titolare e dipendente di un’agenzia funebre per minacce a concorrente

Avellinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vallo di Lauro (Avellino) – Due persone, titolare e dipendente di una ditta di onoranze funebri del comune, sono state raggiunte dall’avviso di conclusione delle indagini per presunte minacce rivolte a un’agenzia rivale operante nello stesso territorio. Le intimidazioni, secondo quanto. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vallo - lauro

Cinque denunce per percosse aggravate nel Vallo di Lauro

Pago del Vallo di Lauro, arrestato 51enne per minacce mafiose

Pago del Vallo di Lauro, minacce aggravate dal metodo mafioso: arrestato 51enne

Vallo Lauro, illecita concorrenza tra imprese funebri e minacce: due indagati - Questa l’ipotesi di reato contestata all’amministratore di fatto di un impresa funebre operante nel Vallo di Lauro, S. Da irpinianews.it

Lauro, rivalità tra ditte di onoranze funebri: due indagati - L'articolo Lauro, rivalità tra ditte di onoranze funebri: due indagati proviene da OttoPagine. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Vallo Lauro Indagati Titolare