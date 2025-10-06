Valeria Zane alla direzione della fondazione Ugo e Olga Levi
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ugo e Olga Levi, presieduto da Davide Croff, riunito lo scorso 24 settembre ha deliberato la nomina di Valeria Zane alla direzione dell’Istituto con decorrenza dal 1 Gennaio 2026. Il Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi, dr Davide Croff ha. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: valeria - zane
LE COOPERATIVE COSTRUISCONO UN MONDO MIGLIORE Appuntamento domani sera a Teletutto racconta per parlare di credito in particolare di credito cooperativo a sostegno del sociale e delle donne! In studio Marcello Zane, Vittorino Lanza e Moira Ott Vai su Facebook