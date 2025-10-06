Valeria Zane alla direzione della Fondazione Ugo e Olga Levi
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ugo e Olga Levi, presieduto da Davide Croff, riunito lo scorso 24 settembre ha deliberato la nomina di Valeria Zane alla direzione dell'Istituto con decorrenza dal 1 Gennaio 2026. Il Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi, dr Davide Croff ha così commentato la nomina della dott.ssa Valeria Zane: «La Fondazione Ugo e Olga Levi dopo molti anni di intenso e proficuo lavoro che ha visto collaborare il Consiglio di Amministrazione, la Direzione e il personale tutto, si appresta ad avvicendare il suo Direttore, cui spettano l'esecuzione delle delibere consiliari e, più in generale, la gestione operativa dell'Ente.
Valeria Zane alla direzione della fondazione Ugo e Olga Levi
