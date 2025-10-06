Valeri c' è la lesione | giocatore già al lavoro per accorciare i tempi

Parmatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Emanuele Valeri ha riportato una lesione capsulo legamentosa post-traumatica alla caviglia destra e potrebbe saltare la gara con il Genoa, in programma dopo la sosta per le Nazionali. L'infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo al 26' della gara contro il Lecce lo ha messo ko. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

