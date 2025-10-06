Valentino Rossi furia in MotoGP | stavolta l’ha fatta grossa

Volano scintille importanti nel team di Valentino Rossi, con il pilota di Tavullia che dovrà intervenire di persona per risolvere il disastro. Correre in un team dal nome illustre come VR46, squadra di MotoGP aperta da Valentino Rossi ed Alessio Salucci che sono tra i nomi più importanti della storia italiana di questo sport, non è un onore che tocca a tutti. Motivo per cui entrambi i pioti della squadra, Franco Morbidelli che di recente ha avuto il rinnovo dopo aver temuto che Pedro Acosta potesse soffiarglielo e Fabio Di Giannantonio, sanno bene quanto sia importante la fiducia del loro titolare. 🔗 Leggi su Sportface.it