valentino e la moda per questi tempi complicati

Anche se può dirsi felicemente fuori dalla grande ondata di debutti, questa stagione per Alessandro Michele non è come le precedenti da Valentino. Negli ultimi mesi la maison è stata protagonista di una serie di notizie che hanno reso la collezione PrimaveraEstate 2026 quasi uno spartiacque per il marchio e per il suo direttore creativo. Prima il cambio ai vertici, con l'arrivo del nuovo CEO Riccardo Bellini al posto di Jacopo Venturini, poi la scelta di Kering di posticipare di un anno la scadenza per completare l'acquisizione da Mayhoola, e infine alcune notizie non proprio rassicuranti sulle casse del marchio.

