Valentino | alla ricerca della luce nella notte parigina

Entro nella sala avvolta dall’oscurità con un bastoncino luminoso in mano, l’invito più insolito che abbia mai ricevuto per una sfilata. L’atmosfera è densa, quasi sospesa, come se Alessandro Michele avesse voluto privarci delle nostre certezze visive per costringerci a guardare davvero. Non è un capriccio scenografico: è una dichiarazione d’intenti che diventerà chiara solo quando le prime modelle inizieranno a muoversi nell’oscurità, illuminate da fasci di luce che danzano come lucciole nella notte. La ricerca poetica di Alessandro Michele tra Pasolini e Valentino Garavani. Il direttore creativo mi aveva confidato, durante l’anteprima, di aver attraversato un momento di profonda riflessione sul senso del suo lavoro. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

