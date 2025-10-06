Valentina Riccio sbotta contro un'ex di Temptation | Scrive al mio fidanzato Antonio situazione ambigua

Fanpage.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ex partecipante ha spiegato di aver scoperto uno scambio di messaggi tra il suo compagno, Antonio Panico, e una ragazza che aveva preso parte a una passata edizione del reality, oggi impegnata sentimentalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

