valanga occhiuto in calabria fi primo partito meloni premiato il buongoverno

AGI - “Dedico questa vittoria ai calabresi. Ora pacifichiamo la regione”. Roberto Occhiuto si riconferma presidente della Calabria. Primo governatore uscente a centrare il bis nella storia politica della Regione. La netta vittoria del candidato del centrodestra ed esponente di Forza Italia, si profila già con i primi exit poll e si conferma con le proiezioni. Incolmabile il distacco per Pasquale Tridico. Tanto che lo sfidante del campo largo, appena due ore dopo la chiusura dei seggi, chiama l’avversario ammettendo la sconfitta. Svetta Forza Italia che dalle prime rilevazioni è il primo partito della Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it

