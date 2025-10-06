Valanga Occhiuto in Calabria FI primo partito Meloni Premiato il buongoverno
AGI - “Dedico questa vittoria ai calabresi. Ora pacifichiamo la regione”. Roberto Occhiuto si riconferma presidente della Calabria. Primo governatore uscente a centrare il bis nella storia politica della Regione. La netta vittoria del candidato del centrodestra ed esponente di Forza Italia, si profila già con i primi exit poll e si conferma con le proiezioni. Incolmabile il distacco per Pasquale Tridico. Tanto che lo sfidante del campo largo, appena due ore dopo la chiusura dei seggi, chiama l’avversario ammettendo la sconfitta. Svetta Forza Italia che dalle prime rilevazioni è il primo partito della Calabria. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: valanga - occhiuto
In #Calabria la fine del campo del largo. #Occhiuto a valanga su #Tridico | Diretta #regionali2025 #elezioniregionali - X Vai su X
Elezioni regionali: tra rassegnazione e riscatto: una scelta che va oltre la politica Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, il voto si gioca tra garantismo e meridionalismo, al di là delle ideologie tradizionali. Da un lato, il presidente Occhiuto ha saputo inc Vai su Facebook
Calabria: Galliani (FI), 'vittoria Occhiuto premia ottimo lavoro, avanti così' - "La vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria è un risultato che premia l'ottimo lavoro svolto in questi anni alla guida di una regione che ha diritto al proprio riscatto. Secondo lanuovasardegna.it
Centrodestra a valanga in Calabria. Occhiuto verso il bis, campo largo indietro di venti punti - I primi exit poll per l'elezione del presidente della Regione indicano Roberto Occhiuto in ampio vantaggio nei confronti dello sfidante, ... Si legge su huffingtonpost.it