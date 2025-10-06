Vaciago la tocca piano | Conte ha preso serenamente sonno dopo Juve Milan perché nessuna delle due due squadre può insidiare le sue ambizioni di vincere Poi sentenzia su Zhegrova ma non solo

Vaciago la tocca piano: tutte le dichiarazioni del direttore di Tuttosport dopo il pareggio della Juve contro il Milan. Guido Vaciago su Tuttosport commenta così la sfida tra Juventus e Milan. PAROLE – «Ammesso che non si sia addormentato già prima della fine, Antonio Conte ha serenamente preso sonno dopo Juventus-Milan, perché no, nessuna delle due squadre può insidiare le sue ambizioni di rivincere lo scudetto. Impantanate in una mediocrità tecnica terrificante e pietrificate dalla paura di perdere, le due squadre hanno svelato i loro limiti qualitativi, la ristrettezza delle soluzioni tattiche e un esiguo spessore caratteriale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

