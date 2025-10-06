Vaciago | Conte ha fatto sogni tranquilli dopo Juve-Milan Se non si è addormentato prima…

Vaciago: «Conte ha fatto sogni tranquilli dopo Juve-Milan. Se non si è addormentato prima.». Il commento del direttore di Tuttosport Guido Vaciago su Tuttosport commenta così la sfida tra Juventus e Milan. «Ammesso che non si sia addormentato già prima della fine, Antonio Conte ha serenamente preso sonno dopo Juventus-Milan, perché no, nessuna delle due squadre può insidiare . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

