V scrive a Donald | mi fai morire! Il futuro è nostro amico mio

Sto tentando di risolvere il mistero di questa lettera misteriosa, probabilmente più falsa di una banconota del Monopoli. Se qualcuno conosce l’autore o il destinatario (o almeno il postino), me lo faccia sapere nei commenti: prometto una stretta di mano virtuale. *** Donald, sai che ti scrivo solo quando sono di buon umore. E oggi lo sono. Grazie a te! Tu, mi fai morire! Mentre tutti si indignano, impeccabile sul palcoscenico, ogni mese lanci un ultimatum: “Sanzioni durissime se Mosca non arretra!”. Le prime pagine ti celebrano. Ma le nuove sanzioni restano chiacchiere, mentre le vecchie scadono silenziosamente, una ad una! Tu incassi i titoli, e noi respiriamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

