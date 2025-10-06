V scrive a Donald | mi fai morire! Il futuro è nostro amico mio
Sto tentando di risolvere il mistero di questa lettera misteriosa, probabilmente più falsa di una banconota del Monopoli. Se qualcuno conosce l’autore o il destinatario (o almeno il postino), me lo faccia sapere nei commenti: prometto una stretta di mano virtuale. *** Donald, sai che ti scrivo solo quando sono di buon umore. E oggi lo sono. Grazie a te! Tu, mi fai morire! Mentre tutti si indignano, impeccabile sul palcoscenico, ogni mese lanci un ultimatum: “Sanzioni durissime se Mosca non arretra!”. Le prime pagine ti celebrano. Ma le nuove sanzioni restano chiacchiere, mentre le vecchie scadono silenziosamente, una ad una! Tu incassi i titoli, e noi respiriamo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
"Mozione per Gaza on Parlamento " Scrive il 2/10/25 @FrancescoDePalo per @Formiche : Va ricordato che i venti punti proposti da Donald Trump sono stati accolti da tutti gli attori principali che operano in quel territorio come la Lega araba, l'Egitto, l'Arabia S
"Abbiamo un'enorme opportunità di grandezza in Medio Oriente. Ci riusciremo!!!". Lo scrive, in modo un po' criptico Donald Trump sul suo social Truth, prima dell'incontro di oggi con Benjamin Netanyahu. di Giampiero Gramaglia