Usucapione come opporsi in caso di occupazione della casa o di un terreno
L’usucapione è un istituto giuridico previsto dal Codice Civile italiano che permette a chi possiede un bene in modo continuativo, pacifico e pubblico per un certo periodo di tempo, di diventarne proprietario. Per molti è una garanzia di stabilità dei rapporti giuridici, ma per i proprietari “disattenti” può trasformarsi in un serio rischio: perdere la proprietà di un immobile o di un terreno semplicemente perché non hanno vigilato sul proprio diritto. Vediamo dunque come opporsi all’usucapione e quali strumenti legali adottare per tutelare i propri beni ed evitare di trovarsi privati della proprietà. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
