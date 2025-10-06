USS Arizona la nave affondata nel 1941 perde ancora petrolio nelle acque delle Hawaii
Roma, 6 ottobre 2025 – A quasi 85 anni dal suo affondamento, avvenuto il 7 dicembre 1941 nella baia di Pearl Harbour a opera dell’aviazione giapponese, la nave militare USS Arizona continua a sanguinare. O, meglio, a perdere petrolio. Un nuovo studio pubblicato sul Marine Pollution Bulletin rivela infatti che il relitto della storica corazzata, dal 1962 visitatissimo memoriale, rilascia ancora carburante nei fondali delle Hawaii. 2,4 milioni di litri di petrolio ancora nei serbatoi. Il progetto di ricerca che ha portato all’originale scoperta è frutto della collaborazione tra il National Park Service, l’Università di Houston e il Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), che hanno analizzato campioni di petrolio raccolti nel 2016 e nel 2018 nei pressi di alcuni punti di perdita della USS Arizona. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
