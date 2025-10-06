Uso dei cellulari a scuola nasce il fronte dei presidi per ammorbidire il divieto | Possono essere utili sul piano didattico
“Caro ministro dell’Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, i cellulari non sono solo fonte di distrazione, ma sono anche utili alla didattica. Ci ripensi”. La rivolta contro la stretta imposta da viale Trastevere sull’uso a scuola del telefonino, comincia a farsi sentire. Per ora la battaglia è forse un po’ timida e a macchia di leopardo ma a prendere in mano carta e penna per rivolgersi al professore leghista affinché riveda la norma che prevede solo l’uso di tablet e pc sotto la guida dei docenti, ci hanno pensato all’istituto “Duca degli Abruzzi” di Treviso dove – pur adeguandosi alle nuove regole – stanno elaborando una lettera per chiedere al ministero di rivedere la totale messa al bando dei cellulari, anche a ricreazione e nei viaggi d’istruzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
