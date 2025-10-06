Usa proteste e scontri fuori dalla sede dell' agenzia dell' immigrazione a Portland
Negli Usa manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine nei pressi di una sede dell’ Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti a Portland, in Oregon. Si tratta dell’agenzia federale, parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. Gli agenti, schierati in assetto antisommossa, sono stati visti ammanettare e allontanare almeno un manifestante. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato l’amministrazione Trump dal dispiegamento di qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, dopo un turbine legale iniziato ore prima, quando il presidente aveva mobilitato le truppe della California per Portland, dopo che lo stesso giudice gli aveva impedito di utilizzare la Guardia Nazionale dell’Oregon il giorno prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: proteste - scontri
