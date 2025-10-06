Usa proteste e scontri fuori dalla sede dell' agenzia dell' immigrazione a Portland

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli Usa manifestanti si sono scontrati con le forze dell’ordine nei pressi di una sede dell’ Immigration and Customs Enforcement degli Stati Uniti a Portland, in Oregon. Si tratta dell’agenzia federale, parte del Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti, responsabile del controllo della sicurezza delle frontiere e dell’immigrazione. Gli agenti, schierati in assetto antisommossa, sono stati visti ammanettare e allontanare almeno un manifestante. Un giudice federale ha temporaneamente bloccato l’amministrazione Trump dal dispiegamento di qualsiasi unità della Guardia Nazionale in Oregon, dopo un turbine legale iniziato ore prima, quando il presidente aveva mobilitato le truppe della California per Portland, dopo che lo stesso giudice gli aveva impedito di utilizzare la Guardia Nazionale dell’Oregon il giorno prima. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa proteste e scontri fuori dalla sede dell agenzia dell immigrazione a portland

© Lapresse.it - Usa, proteste e scontri fuori dalla sede dell'agenzia dell'immigrazione a Portland

In questa notizia si parla di: proteste - scontri

Proteste in Serbia, scontri e violenze a Belgrado e altre città

Serbia: scontri in proteste anti-governative, decine di feriti

Serbia, violenti scontri nella notte: decine di feriti per le proteste contro il governo Vucic. Cosa sta succedendo

Usa, proteste e scontri anti-ICE vicino Los Angeles - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... Riporta video.sky.it

USA, proteste da Los Angeles a New York: cosa sta succedendo e i motivi degli scontri - In pieno centro, all'alba, gli agenti del'ICE, l'agenzia federale per il controllo dell'immigrazione, hanno fatto irruzione in diverse zone della città per ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Proteste Scontri Fuori