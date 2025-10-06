Usa | Illinois e Chicago fanno causa a Trump per l' invio della Guardia Nazionale

Il presidente americano aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali" nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale lanciata dal governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Usa: Illinois e Chicago fanno causa a Trump per l'invio della Guardia Nazionale

Usa, Illinois e Chicago fanno causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale

Lo Stato dell'Illinois e la città di Chicago hanno fatto causa all'Amministrazione Trump per la decisione di inviare le truppe della Guardia Nazionale a Chicago nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale.

