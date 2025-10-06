Usa Illinois e Chicago fanno causa a Trump contro l' invio della Guardia Nazionale

Tgcom24.mediaset.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente americano aveva inviato 300 membri delle truppe per "proteggere funzionari e beni federali" nell'ambito della stretta contro l'immigrazione illegale lanciata dal governo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa illinois e chicago fanno causa a trump contro l invio della guardia nazionale

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, Illinois e Chicago fanno causa a Trump contro l'invio della Guardia Nazionale

In questa notizia si parla di: illinois - chicago

