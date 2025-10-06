Usa giudice federale non blocca l’invio della Guardia Nazionale a Chicago

Un giudice federale negli Usa ha respinto la richiesta di bloccare il dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale a Chicago in Illinois, voluto dal presidente americano Donald Trump nell’ambito della sua stretta contro l’immigrazione illegale per contrastare quelle che definisce “ continue rivolte violente e illegalità ” e “ proteggere funzionari e beni federali ” nella città governata dal democratico Brandon Jonhson. La sentenza del giudice, che consente per ora il dispiegamento delle truppe, è arrivata nello stesso giorno in cui un funzionario militare ha dichiarato che 200 soldati della Guardia Nazionale del Texas sono diretti in Illinois, e gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno affermato che si prevede il loro dispiegamento entro martedì o mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

