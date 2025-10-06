Usa giudice federale non blocca l’invio della Guardia Nazionale a Chicago

Lapresse.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giudice federale negli Usa ha respinto la richiesta di bloccare il dispiegamento di truppe della Guardia Nazionale a Chicago in Illinois, voluto dal presidente americano Donald Trump nell’ambito della sua stretta contro l’immigrazione illegale per contrastare quelle che definisce “ continue rivolte violente e illegalità ” e “ proteggere funzionari e beni federali ” nella città governata dal democratico Brandon Jonhson. La sentenza del giudice, che consente per ora il dispiegamento delle truppe, è arrivata nello stesso giorno in cui un funzionario militare ha dichiarato che 200 soldati della Guardia Nazionale del Texas sono diretti in Illinois, e gli avvocati dell’amministrazione Trump hanno affermato che si prevede il loro dispiegamento entro martedì o mercoledì. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa giudice federale non blocca l8217invio della guardia nazionale a chicago

© Lapresse.it - Usa, giudice federale non blocca l’invio della Guardia Nazionale a Chicago

In questa notizia si parla di: giudice - federale

Usa, giudice federale stabilirà se la crisi climatica è incostituzionale

Alligator Alcatraz, giudice federale blocca i lavori di costruzione

Usa, giudice federale ordina la chiusura del centro di detenzione "Alcatraz degli alligatori"

Un giudice federale in Oregon ferma Trump. “Incostituzionale!” - Una lotta di potere negli USA: un giudice federale in Oregon ferma Trump. Secondo politicamentecorretto.com

usa giudice federale bloccaUsa, Trump firma ordine esecutivo su invio Guardia Nazionale a Chicago - In Oregon, una giudice federale blocca la stessa procedura voluta dalla Casa Bianca per Portland ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Usa Giudice Federale Blocca