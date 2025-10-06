Usa colpiscono nave sospetta al largo del Venezuela | Trump annuncia nuova offensiva contro i cartelli della droga
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri durante una visita alla Base navale di Norfolk in Virginia che le forze americane hanno colpito «un’altra» nave sospettata di trasportare droghe illegali al largo del Venezuela e che l’amministrazione intende estendere le operazioni per contrastare il traffico anche via terra. «Nelle ultime settimane la Marina ha appoggiato la nostra missione per distruggere i terroristi dei cartelli. Ne abbiamo colpita un’altra ieri sera», ha detto Trump, parlando vicino alla portaerei USS Harry S. Truman. «Ora dovremo guardare anche alla terra, perché saranno costretti a passare per via terrestre», ha aggiunto, delineando un ampliamento dell’azione statunitense contro le reti del narcotraffico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: colpiscono - nave
Gli Usa colpiscono una nave venezuelana: 11 sospetti narcotrafficanti uccisi
Venezuela, gli Usa colpiscono una nave: "Tre morti", la sfida a Maduro
#Mondo | Golfo di Aden, Houthi colpiscono nave cargo olandese: equipaggio tratto in salvo https://acortar.link/vjGgyK - X Vai su X
"Siamo di fronte a tagli insostenibili che colpiscono servizi e mettono in ginocchio gli enti locali" ? Il governo Meloni taglia drasticamente le risorse destinate al nostro territorio, colpendo i cittadini e mettendo a rischio servizi essenziali. In 5 anni saranno be Vai su Facebook
Gli Usa colpiscono una nave venezuelana: 11 sospetti narcotrafficanti uccisi - Martedì l’esercito degli Stati Uniti ha colpito un’imbarcazione proveniente dal Venezuela sospettata di trasportare sostanze stupefacenti, causando la morte di 11 persone. Si legge su lettera43.it
Attacco USA al largo del Venezuela: distrutta nave dei narcos, uccisi quattro trafficanti - Le forze armate degli Stati Uniti hanno colpito una presunta imbarcazione utilizzata per il traffico di droga al largo delle coste del Venezuela, uccidendo quattro uomini a ... Si legge su ilmessaggero.it