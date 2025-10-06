Usa colpiscono nave sospetta al largo del Venezuela | Trump annuncia nuova offensiva contro i cartelli della droga

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri durante una visita alla Base navale di Norfolk in Virginia che le forze americane hanno colpito «un’altra» nave sospettata di trasportare droghe illegali al largo del Venezuela e che l’amministrazione intende estendere le operazioni per contrastare il traffico anche via terra. «Nelle ultime settimane la Marina ha appoggiato la nostra missione per distruggere i terroristi dei cartelli. Ne abbiamo colpita un’altra ieri sera», ha detto Trump, parlando vicino alla portaerei USS Harry S. Truman. «Ora dovremo guardare anche alla terra, perché saranno costretti a passare per via terrestre», ha aggiunto, delineando un ampliamento dell’azione statunitense contro le reti del narcotraffico. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

