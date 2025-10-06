Urne chiuse in Calabria exit poll | Occhiuto verso una netta vittoria Tridico staccato di

AGI - Si profila una netta vittoria di Roberto Occhiuto in Calabria. Il governatore uscente del centrodestra, secondo i primi exit poll di Opinio Rai, si attesa su una forbice tra il 59 e il 63% dei consensi. Staccato lo sfidante Pasquale Tridico, in campo per il centrosinistra, che sempre secondo le prime rilevazioni di Opinio Rai è fermo tra il 35,5 e il 39,5%. 🔗 Leggi su Agi.it

