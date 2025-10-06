Urbanistica i pm di Milano non si danno per vinti | ricorso in Cassazione su Catella

La procura di Milano non si dà per vinta nell'inchiesta sulla corruzione nell'urbanistica milanese. E come già ampiamente preannunciato, ha presentato ricorso in Cassazione contro la liberazione di Manfredi Catella, numero uno della immobiliare Coima, ritenuto dai pm il "dominus" di una "cupola" che agiva nel disprezzo delle regole e in nome solo di interessi privati. Parole impegnative sia nella forma che nella sostanza, e a cui è, per il momento, corrisposta una replica in forma di sonora bocciatura da parte del tribunale del Riesame. Secondo quest'ultimo, infatti, a cui Catella ha fatto ricorso dopo essere stato messo ai domiciliari, non vi sono prove della sua corruzione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

